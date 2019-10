El duro presente del DT que impulsó a la Generación Dorada de la Roja: “Gano 126 mil pesos de pensión”

Una de las grandes luchas del movimiento social, que estalló el pasado 18 de octubre, es la mejora de las pensiones para los adultos mayores. En ese contexto, el exentrenador de la selección chilena y gestor de la Generación Dorada de la Roja, José Sulantay, reveló que vive un duro presente.

El DT en conversación con RedGol, aseguró que tiene una pensión sumamente baja. “Gano 126 mil pesos y no sé qué haría con esa plata si no trabajara y si no hubiera ahorrado. Compré cosas para mis hijos y mi familia, porque fue lo que me enseñó mi padre”, dijo.

“Pienso de inmediato en qué se puede hacer con esa plata. Tengo amigos y amigas que reciben estas pensiones y tienen problemas en sus hogares, porque viven con tres o cuatro personas más. No alcanza ni para tomar ‘tecito’ con un pan”, aseguró el estratega.

“Tengo que comprarle remedios a mi señora, a lo mejor tengo más medios, pero todavía trabajo. Me da rabia que cobren tan caro por un remedio o por un examen que me pide el doctor, pero tengo que hacerme un chequeo completo cada seis meses”, complementó.

Respecto a qué le alcanza esa pensión, el otrora delantero, afirmó que “me alcanza para comprar dos balones de gas para el gimnasio. Pero nadie puede vivir con ese dinero. Yo fui previsor, pero cuando jugaba no tenía imposiciones. Han pasado tantas cosas con las AFP, que preferí comprar bienes que tener un fondo”.

Otro de los temas que habló José Sulantay fue sobre el estallido social en Chile y aseguró que nunca antes había visto tanta molestia de la ciudadanía.

“Tengo mucha pena por el país. He vivido la historia y nunca se llegó a este extremo. Se ha perdido todo el respeto. La violencia no es el camino para conseguir las cosas y va a costar mucho encontrar una solución, porque la política está muy polarizada”, cerró el estratega que impulsó a la Generación Dorada.