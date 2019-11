Prensa argentina desliza preocupación por marcha convocada para la final de la Libertadores

El periódico argentino Olé analizó la factibilidad de que Santiago pueda albergar la final de la Copa Libertadores 2019 entre River Plate y Flamengo.

Pese a que la Ministra del deporte, Cecilia Pérez, aseguró que el duelo se disputará con normalidad, el diario trasandino cuestionó que la capacidad de la capital chilena para afrontar la crisis-político y social que atraviesa nuestro país.

Para ello, el medio deportivo se colgó de un afiche publicado en redes sociales, el que invita a una manifestación masiva para mismo el día de la final, el 23 de noviembre, con el objetivo de visibilizar el estallido social chileno.Y un grupo de chilenos estaría dispuesto a boicotear el partido para demostrar el descontento social: están convocando a través de las redes a una movilización para el día del partido, al parecer intentando que no haya fútbol y sí una exposición internacional del conflicto que atraviesa el país”, indicó el citado periódico.

Además, la prensa no es la única preocupada de la situación de Chile al otro lado de la cordillera. El DT de River, Marcelo Gallardo, comentó tras un duelo ante Aldosivi que: “Claramente es una situación muy preocupante; no para nosotros, si no para el pueblo chileno que está en una situación delicada. Nosotros queremos lo mejor”.

De momento, tanto la Conmebol como el Gobierno ratificaron que la final de la Libertadores se jugará en el Estadio Nacional.

Aton Chile.