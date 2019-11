“Cazaba palomas para poder comer”: La dura confesión de la promesa del fútbol argentino

Una de las noticias que se han robado las portadas de los principales medios del continente, es la historia del joven defensa argentino Alexandro Barnabei, defensa de Lanús, quien reveló parte escondida de su pasado.

“Mi mamá no podía darme de comer porque no tenía dinero. Todas las noches me tomaba un mate cocido con pan duro de dos días pasados”, confesó el zaguero a Diario Olé.

“A veces ni comía directamente. Y otras veces cazaba palomas, iguanas o pescaba. Obvio que a la noche comíamos eso”, reveló.

Cabe señalar que el jugador se ha ganado la confianza del técnico granate, Luis Zubeldía, y es titular de indiscutido de Lanús.