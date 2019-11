Escenario del Campeonato Nacional 2019 tras suspensión por cuarta semana

Luego de cuatro semanas consecutivas sin fútbol profesional en el país, debido al estallido social que comenzó el 18 de octubre en Santiago y que luego se extendió a otras regiones, la ANFP busca volver en un corto plazo a la acción para culminar antes del 15 de diciembre el Campeonato Nacional 2019.

En una especie de ayuda memoria, la serie de honor es encabezada por Universidad Católica, que en la próxima jornada podría coronarse bicampeón del balompié nacional. Para que esto ocurra debe vencer al sublíder Colo Colo en San Carlos y que Palestino no derrote a Unión Española en La Cisterna.

Otra lucha importante en la parte alta es por los cupos para la Copa Libertadores 2020 al que culmine en el segundo, con boleto directo a la fase de grupos, y tercer lugar, a la segunda ronda previa. En la actualidad, el ‘Cacique’ es el escolta del puntero y Palestino está cerrando el podio.

Del cuarto al séptimo colocado, en tanto, también hay un premio internacional y este es el boleto para la Copa Sudamericana 2020. A falta de seis partidos, Unión La Calera, Coquimbo Unido, Huachipato y Audax Italiano están en zona de clasificación, aunque O’Higgins, Unión Española, Cobresal y Everton tienen algo que decir.

En la parte baja, por su parte, la lucha es apretada entre seis clubes y el tema del descenso no se decidirá hasta el último suspiro del torneo. Deportes Iquique (15º) y Universidad de Concepción (16º) están hoy perdiendo la categoría, mientras Universidad de Chile (14º) se está por el momento salvando de caer a la Primera B solo por diferencia de gol.

Las fechas por jugarse, de la jornada 25 a la 30, son las siguientes:

Fecha 25

U. Católica vs. Colo Colo

Curicó Unido vs. Deportes Antofagasta

Audax Italiano vs. Cobresal

U. de Concepción vs. Unión La Calera

U. de Chile vs. Everton

Palestino vs. Unión Española

Coquimbo Unido vs. O’Higgins

Deportes Iquique vs. Huachipato

Fecha 26

Deportes Antofagasta vs. U. de Concepción

O’Higgins vs. Curicó Unido

Everton vs. Palestino

Cobresal vs. Unión Española

Unión La Calera vs. Deportes Iquique

Huachipato vs. U. de Chile

U. Católica vs. Audax Italiano

Colo Colo vs. Coquimbo Unido

Fecha 27

Palestino vs. Deportes Antofagasta

Unión Española vs. U. Católica

Deportes Iquique vs. Colo Colo

U. de Concepción vs. Cobresal

Curicó Unido vs. Unión La Calera

Audax Italiano vs. Everton

Coquimbo Unido vs. Huachipato

U. de Chile vs. O’Higgins

Fecha 28

Cobresal vs. Curicó Unido

Deportes Antofagasta vs. Deportes Iquique

Everton vs. Colo Colo

Unión La Calera vs. Coquimbo Unido

O’Higgins vs. Audax Italiano

Huachipato vs. Unión Española

U. Católica vs. Palestino

U. de Chile vs. U. de Concepción

Fecha 29

Audax Italiano vs. U. de Concepción

U. Católica vs. Huachipato

Everton vs. O’Higgins

Coquimbo Unido vs. Cobresal

Unión Española vs. Deportes Antofagasta

Palestino vs. Deportes Iquique

Curicó Unido vs. U. de Chile

Colo Colo vs. Unión La Calera

Fecha 30

Cobresal vs. U. de Chile

Deportes Antofagasta vs. Colo Colo

Deportes Iquique vs. U. Católica

U. de Concepción vs. Coquimbo Unido

Huachipato vs. Everton

Unión La Calera vs. Audax Italiano

Curicó Unido vs. Unión Española

O’Higgins vs. Palestino

Tabla de posiciones:

1. Universidad Católica. 53 puntos

2. Colo Colo. 40

3. Palestino. 38

4. Unión La Calera. 36

5. Coquimbo Unido. 34 (+2)

6. Huachipato. 34 (+1)

7. Audax Italiano. 34 (0)

8. O’Higgins. 34 (-1)

9. Unión Española. 34 (-2)

10. Cobresal. 31

11. Everton. 29

12. Deportes Antofagasta. 27

13. Curicó Unido. 26

14. Universidad de Chile. 24 (-6)

15. Deportes Iquique. 24 (-16)

16. Universidad de Concepción. 23