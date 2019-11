Gary Medel se refiere nuevamente a las manifestaciones sociales: "Apoyo al pueblo que lucha por sus derechos"

Gary Medel ha sido uno de los futbolistas más presentes en el extranjero respecto al estallido político-social que atraviesa nuestro país. Hoy, el volante se refirió a la situación en una conferencia de prensa de la Bologna, donde envió palabras de aliento al “pueblo” chileno.

“Es una situación compleja la de Chile, pero desde aquí enviamos todo nuestro apoyo a un pueblo que lucha por sus derechos”, comentó Medel.

El “Pitbull” insistió: “Es una lástima lo que está sucediendo, pero es positivo lo que está luchando la gente. Y la selección le da todo nuestro apoyo al pueblo”.

Además, el ex Besiktas comentó que está disponible para el amistoso de la Selección chilena y Perú, pactado para el 19 de noviembre en Lima: “Estoy listo y recuperado para el partido con Perú. Nunca me negaría a integrar la selección nacional y con más razón en este delicado momento que vive mi país. Me siento bien, he entrenado dos semanas muy fuerte y contra Inter estuve bien”.

Aton Chile