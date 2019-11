Pep Guardiola respaldó a Claudio Bravo antes del duelo contra Liverpool: "Confiamos en él"

Pep Guardiola le entregó su confianza a Claudio Bravo de cara al trascendental duelo del Manchester City ante el Liverpool en la Premier League. Pese a que el chileno vivió una ingrata jornada en Champions League, donde reemplazó a Ederson en el entretiempo y fue expulsado, el estratega catalán lo ratificó como titular en caso de que el portero brasileño no esté recuperado para el domingo.

“Vamos a tratar con Ederson, pero no vamos a tomar riesgos. Si Ederson puede jugar, va a jugar. Si no, va a jugar Claudio. Esa es la alternativa que tenemos. Confiamos mucho en él. Puede jugar y eso es todo“, sentenció “Pep”.

Sin embargo, Guardiola aseguró que no sabe la condición de Ederson: “Es un problema muscular. No es grande pero mejor evitar riesgos. Honestamente no sé si jugará ante Liverpool“.

Ante el amargo reestreno en Champions de Bravo, un periodista le consultó al DT citizen si tenía alguna “preocupación”, ante lo que indicó: “No. Él está preparado. Tiene una experiencia profesional increíble. Él está preparado“.

Recordemos, el meta nacional ingresó en el entretiempo cuando el Manchester City vencía por la mínima al Atalanta por la Champions. Sin embargo, le empataron y luego recibió la tarjeta roja, obligando a que el lateral Kyle Walker se ubicase bajo portería durante los últimos diez minutos del duelo.

Aton Chile