En Inglaterra aseguran que Claudio Bravo está molesto en el Manchester City

Los últimos días de Claudio Bravo no han sido de los mejores. El portero chileno regresó a la titularidad en el Manchester City, pero fue expulsado en Champions League y tuvo una irregular actuación en la derrota ante el Liverpool, por lo que recibió diversas críticas.

A esto se agrega que en el diario Manchester Evening News aseguraron que el golero criollo no está muy a gusto en Inglaterra por algunos temas.

“Hablando con los periodistas Pol Ballus y Lu Martin en su libro, The Making of a Superteam, Bravo no es demasiado halagador acerca de su estadía en el City, ya que se queja de una variedad de temas, incluida la reacción que ha recibido por parte de los seguidores, la falta de respeto que los porteros reciben en Inglaterra y el tiempo que le lleva llegar desde su casa de Wilmslow al entrenamiento”, sostiene el medio.

Como si fuera poco, el bicampeón de América con la Roja Bravo no volvería a la titularidad tras la fecha FIFA, debido a que el portero brasileño Ederson estaría recuperado de la lesión que lo marginó ante Liverpool.

Aton Chile