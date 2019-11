La ANFP culpó al municipio de La Pintana por suspensión del Magallanes-Cobreloa

El partido entre Magallanes y Cobreloa finalmente no se logró disputar. El choque entre carabeleros y loínos daría el puntapié inicial al retorno del fútbol profesional, pero el compromiso se suspendió por no contar con las condiciones adecuadas para que se jugara.

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Sebastián Moreno, quien había arribado al estadio Municipal de La Pintana, detalló molesto que todo fue causa de una decisión municipal por la suma de los funcionarios al paro nacional: “Lamentablemente nos vemos enfrentados a esta decisión unilateral, comunicada muy tardíamente y que nos pone en una situación de no poder realizar el partido”.

“Se realizó una coordinación muy rigurosa con Carabineros y, 25 minutos antes del calentamiento, llegó una disposición del funcionario municipal que está a cargo del estadio, la que no obedece a razones de seguridad, sí a razones de la paralización nacional”, sostuvo el dirigente

En conversación con el CDF, el gerente de ligas de la ANFP, Rodrigo Robles, aseguró que la suspensión vino de expresa petición de la Municipalidad de La Pintana.

“Esto no es un tema de seguridad. Las autoridades presentes, Carabineros y Estadio Seguro tenemos certeza de que no está ocurriendo nada ni dentro del estadio ni afuera. Resulta frustrante y sorprendente que no estén para arrendar el estadio”, afirmó.

Además, señaló que buscarán opciones para reprogramar el partido, pues Cobreloa ha viajado dos veces a Santiago y no ha podido jugar: “La municipalidad nos había acogido, pero esta noticia nos sorprende. Buscaremos la solución para que sientan que sigan compitiendo”.

Junto con esto, el organismo ratificó por sus redes sociales: “El partido entre Magallanes y Cobreloa fue suspendido por una instrucción administrativa de último momento de parte de la Municipalidad de La Pintana, dueña del Estadio. De acuerdo a Carabineros, el encuentro contaba con las condiciones necesarias para su realización”.

“La nueva programación del encuentro será informada oportunamente, luego de realizar las coordinaciones pertinentes con ambos equipos y la autoridad correspondiente“, agregó.

Por su parte, Luis Marín, secretario del Sifup, también mostró su enojo por la situación: “Es complicadísimo, es una falta de respeto gigante para el jugador y el gremio. La Intendencia y Carabineros dieron las opciones para jugar, porque afuera del recinto no pasaba nada”.

El sindicatos de futbolista en su cuenta oficial de Twitter comunicó: “Desde un comienzo los jugadores de fútbol expusimos la fragilidad del sistema, adhiriendo al contexto social de nuestro país. Nuestra asamblea aceptó jugar, pero no a cualquier costo. La irresponsabilidad es suspender minutos antes, por más que se diga que estaban las condiciones”.