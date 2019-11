Reinaldo Rueda puso en duda su continuidad en la Roja: “Yo vengo a trabajar en fútbol y si no hay, me tengo que ir”

El entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, conversó con la prensa luego de que los jugadores de la Roja tomaran a la decisión de no jugar el amistoso con Perú que estaba pactado para el 19 de noviembre en Lima.

El DT se cuadró con las manifestaciones sociales y, también mostró su postura en el caso que tenga que dejar el combinado nacional.

“Todos hemos vivido estos días de conflicto y considero que lo de hoy es secundario. Lo más lamentable y lo que más debe preocuparnos son los muertos que ha habido en el conflicto”, dijo tras la determinación de los referentes de la Roja.

“Los jugadores tomaron esta decisión en solidaridad con la causa social que vive el país”, agregando que “yo como extranjero estoy en una posición neutral en los temas políticos, es lamentable y muy triste lo que está pasando”, agregó.

Respecto a la incertidumbre que existe sobre la reanudación del fútbol chileno y una eventual renuncia por esto mismo, el caleño sentenció que “si yo vengo a trabajar en el fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir. Si los jugadores no están disponibles, el espíritu de estar yo aquí se pierde”.