Ricardo Gareca tras suspensión del duelo de Perú vs. La Roja: "Respetamos la decisión de los jugadores de Chile"

El entrenador de la selección peruana Ricardo Gareca era uno de los que no se había referido a la suspensión del amistoso entre Chile y Perú en Lima. Pero el DT de la escuadra incaica sacó la voz.

En la antesala al cotejo de este viernes ante Colombia en Miami, el “Tigre” dijo entender la decisión de los jugadores de la Roja de no presentarse al encuentro que estaba fijado para el próximo martes.

“Sucedió un acontecimiento difícil. Respetamos la decisión de los muchachos de Chile. Es algo que uno no tiene programado. No me gustan los imprevistos. Decidimos jugar un solo partido”, reconoció el jueves el adiestrador argentino.

“El partido era importante. Estábamos programados para disputar dos encuentros, pero creo que esto que ha pasado no va a cambiar nada“, añadió.

Además, el subcampeón de la Copa América de Brasil 2019 se refirió al traslado de la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Flamengo desde suelo chileno a Perú.

“Es una pena por Chile por todo lo que está viviendo. Pero a favor de Perú, la final de la Copa Libertadores es un acontecimiento único. Lima va a estar a la altura de las circunstancias, no tengo dudas”, sostuvo.

Aton Chile