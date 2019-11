Mario Salas y la vuelta del fútbol: "Hay señales que nos muestran que no están las condiciones dadas para jugar"

Aunque hasta el momento la ANFP mantiene su postura de que este fin de semana se reanude el Campeonato Nacional, son varios los que creen que el fútbol chileno no debería retornar debido a la crisis social que se mantiene en el país.

Uno de ellos es el técnico de Colo Colo, Mario Salas, quien en la antesala al duelo del sábado frente a Coquimbo Unido en el estadio Monumental, dijo creer que no están las condiciones para que vuelva la acción.

“Hay señales que nos muestran que no están las condiciones para poder jugar. Si no están las condiciones para jugar, se lo tendremos que decir a las personas indicadas y ellos tomarán la decisión”, reconoció el estratego de los albos en la conferencia de prensa de este jueves, donde el Cacique aprovechó para presentar su nueva tercera camiseta.

“Nuestro jugadores están muy expuestos por cómo están las redes sociales hoy en día. No podemos estar indiferentes de lo que ocurre en nuestro país. No tomamos este tiempo como una pretemporada. Me saco el sombrero por este grupo de jugadores, porque han tenido una actitud profesional a pesar de lo que está ocurriendo en el país“, añadió.

Por último, el “Comandante” aclaró que todavía no está pensando en el 2020: “Hoy en día no estoy pensando en si vamos a la Copa Libertadores o si hay que jugar un partido más. Hoy trato de ser empático con lo que está pasando en las calles”.