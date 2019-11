Sampaoli reconoció contacto con Racing y se podría reencontrar con ex pupilos

Jorge Sampaoli ha tenido un renacer en Santos, luego de su frustrante paso por la selección argentina. El Santos goleó por 4 a 1 al Cruzeiro y se colocó en el segundo puesto del Brasileirao, siendo superado por el poderoso Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores.

Aunque ha tenido discrepancias con la directiva respecto a potenciar al club, su campaña con el Peixe ha sido destacada y en Racing ya pusieron sus ojos en él para el próximo año ante la inminente partida de Eduardo Coudet.

Tras la victoria contra el conjunto de Belo Horizonte, el casildense confirmó los contactos con la Academia: “La intención de Racing es real. Hablé con Diego Milito, quien es el director general y tengo buena relación con él. Le dije que estoy concentrado en mi trabajo, no me interesa escuchar otra posibilidad hasta que decida si me quedo o no en Santos”.

“Le expliqué que estoy enfocado en Santos hasta el 8 de diciembre. Quiero hacer historia con este club, hasta ese momento no voy a escuchar otra posibilidad. Le estaría faltando el respeto al Santos si me pongo a analizar otro equipo y no lo siento así”, complementó.

El otrora entrenador de la Roja expresó que aún no toma una decisión respecto a su futuro, pues no conoce el plan de trabajo del cuadro paulista y el que había conversado con el director deportivo era complicado plasmar.

“No conozco el plan del Santos para el 2020, el que había hablado con Autuori era dificultoso. Necesita vender más que comprar, disminuir el presupuesto. Desconozco la realidad, pero la situación es desalentadora en relación a un equipo que necesita potenciarse para pelear por títulos. Tendrá que ordenarse para saber lo que quiere (…) No tuve ninguna conversación con la dirigencia de Santos por mi continuidad”, afirmó.

Cabe recordar de que si Sampaoli acepta la propuesta del cuadro de Avellaneda se encontrará con los chilenos Gabriel Arias, Eugenio Mena y Marcelo Díaz, estos dos últimos ya los dirigió en Universidad de Chile y la selección.

M.C. / ATON Chile