Johnny Herrera y decisión del Sifup de no jugar: “Poner el fútbol a la palestra sería casi ponerse un balazo en los pies”

El portero y capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, se refirió este miércoles a la decisión del Sifup de no jugar el Campeonato Nacional 2019, la Primera B 2019 y la Segunda División, producto de la falta de garantías que existen para que se desarrollen estos eventos deportivos tras la profunda crisis social que vive Chile hace un mes y medio.

Además, confirmó la molestia que existió con los jugadores de la Roja, quienes no jugaron el amistoso internacional con Perú.

En conversación con Deportes en Agricultura, el arquero de la U aseguró que “creo que todos teníamos una postura muy clara, la intención siempre fue echar andar la actividad, de poder jugar por el hecho que existe una cantidad de gente que se iba a quedar sin trabajo y prácticamente todos nos convencimos que era lo mejor volver”.

“Hicimos todo lo posible, lamentablemente no se pudo, no por el partido de La Calera contra Iquique. Me saco el sombrero por la gente de Iquique por todo lo que hizo, le cambiaron el estadio, el horario tres veces, le cambiaron la ciudad y ellos asumieron, lamentablemente quedó la grande”, agregó.

En esa línea, el Campeón de América con la Roja, se refirió a las palabras del Presidente de la República, Sebastián Piñera, quien afirmó que los Carabineros están sobrepasados. “Lo dijeron todos, no se puede hacer nada, intentamos echar a caminar el fútbol, pero no se puede”.

Otra de las cosas que conversó Johnny Herrera con Deportes en Agricultura fue sobre las amenazas que algunos jugadores han recibido por querer jugar. “El motivo ahora es por nuestra seguridad, no es solamente de la gente que nosotros tratamos de llevar a cabo este trabajo y no se pudo, hay compañeros que están amenazados y que tienen que disfrazarse para salir de sus ciudades”.

“Nosotros en la U no hemos recibido ningún tipo de amenazas, pero solidarizamos con compañeros que si lo han pasado. Tampoco se puede negar lo que ha pasado, la cantidad de gente que se ha visto afectada, que ha perdido su vista, entonces no es difícil no entender la postura que tienen”

“Hay tantas cosas en juego que es difícil apuntar con el dedo, a lo que hemos apelado nosotros es estar en línea con la ANFP, sería ideal tomar una idea en conjunto y ante la objetividad que hay en el país, lo dicen los ministros, los presidentes que no hay contingente policial que están superados, poner el fútbol a la palestra sería casi ponerse un balazo en los pies”, afirmó.

También, el “Samurái Azul” tuvo palabras para referirse sobre la decisión de los jugadores de la Roja, quienes determinaron no jugar el duelo amistoso con Perú.

“A nosotros nos cayó mal porque pensamos que podrían estar alineados con nosotros, de hecho, el Sindicato conversó con algunos futbolistas de la Selección, pensamos que nos podrían apoyar. Esperábamos otra cosa, la realidad de ellos es distinta a la de nosotros. Nos hubiera gustado que nos apoyaran más”, finalizó Johnny Herrera.