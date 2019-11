"Kike" Acuña como DT: "Quiero dirigir a San Felipe, a la UC y a la selección"

Jorge Acuña vive un renacer en su vida. Después del nacimiento de su hijo, el otrora volante fue confirmado como nuevo entrenador de la Sub 17 de Unión San Felipe para la temporada 2020, lo que espera que sea un comienzo para una extensa carrera como director técnico.

“Diría que estoy en un momento espectacular, hace tiempo que me vienen pasando puras cosas buenas. Este desafío me tiene bien contento, con ganas de que llegue enero para la pretemporada”, expresó “Kike” en conversación con Las Últimas Noticias.

El ex mediocentro del Feyenoord está terminando el curso de adiestrador en la INAF y ya hizo su práctica de iniciador en las filas del elenco del Aconcagua: “Conozco a varios jóvenes. Es una edad compleja, pero ellos tienen que entender que están a un paso para llegar al plantel profesional. Por eso pondré las reglas claras”.

“Yo era aguerrido y daba el cien por ciento en los entrenamientos y espero lo mismo de mis jugadores. El que no entrena, no juega”, fue categórico el ex seleccionado nacional.

Sobre su futuro, Acuña expresó que quiere seguir la siguiente línea: “Quiero dirigir a San Felipe, a la UC y, en algún futuro, a la selección. Se ve como algo lejano, pero para mí no lo es porque no es lo mismo que viví cuando tenía 11 años y todos decían que no iba a lograr mis sueños”.

“Nunca me dejó de gustar el fútbol. Me desvié un tiempo, pero son cosas del pasado. No diría que es un renacer, sino más bien el inicio de una carrera larga y exitosa como entrenador. Al menos eso espero”, agregó.

M.C. / ATON Chile