Gustavo Quinteros y su permanencia en la UC: "Hoy tenemos una incertidumbre muy grande"

La suspensión del Campeonato Nacional 2019 a causa de la crisis político y social que afecta a Chile, le permitió a Universidad Católica quedarse con el segundo bicampeonato de su historia y el 14° título nacional. Sin embargo, el ambiente del cuadro cruzado está lejos de ser festivo y este lunes Gustavo Quinteros abordó su continuidad en la institución.

“Hoy tenemos una incertidumbre muy grande, se lo planteé al “Tati” (Buljubasich) en una reunión privada y lo hablaré con el presidente. Hay mucha incertidumbre sobre si el 9 de enero se podrá jugar (Copa Chile), paramos una actividad que pudo haber ayudado mucho”, dijo.

“No tengo ninguna oferta formal pero si llega, la analizaré. Eso no significa que me vaya, pero siempre he trabajado con la idea de continuar en el club. Todos estamos con muchas dudas trabajando para un futuro que no sabemos si será realidad”, afirmó el técnico, quien expresó tener sentimientos encontrados tras consagrarse en el torneo.

“Estoy feliz… pero todos perdimos algo; nosotros la posibilidad de ampliar la ventaja deportiva. Me queda esa amargura de no ser campeón en cancha”, dijo Quinteros, quien abordó la compleja situación que atraviesa Santiago Wanderers.

“Hay equipos que salen perjudicados y se han tomado decisiones que fueron consensuadas, pero para mí no hay justicia. Wanderers tuvo que haber ascendido y no tengo dudas que debió ser lo más justo, pero ya está. Se votó y toda la gente que maneja el fútbol son responsables de esto”, manifestó.