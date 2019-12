Hinchas de Colo Colo se van en picada contra Blanco y Negro tras terminar contrato de Jaime Valdés

Este lunes, el volante Jaime Valdés dejó de ser jugador de Colo Colo. El talentoso mediocampista de 38 años terminó su vínculo con los albos tras casi seis años en los pastos de Macul y los hinchas del “Popular” no estuvieron de acuerdo con esta decisión.

Fue a través de Twitter donde los hinchas del “Cacique” se lanzaron con todo contra Blanco y Negro y el entrenador Mario Salas, a quien responsabilizan de la partida de “Pajarito”.

“¡¡¡Pajarito NO necesita suerte!!!! Tiene todo para seguir demostrando lo grande que es. Suerte es la que ha tenido Mario Salas”, “El no vendió humo como otros. No pasó por un sin fines de clubes después de Europa para llegar a CC. Vino directo y vigente desde el viejo continente al club de sus amores” fueron alguno de los comentarios.

De esta manera, Jaime Valdés deberá buscar un nuevo equipo para continuar su exitosa carrera que lo llevó a Italia y Portugal donde deslumbró con su talento.

Revisa los comentarios:

El no vendió humo como otros. No pasó por un sin fines de clubes después de Europa para llegar a CC. Vino directo y vigente desde el viejo continente al club de sus amores. Que grande eres @PajaritoValdes Como nos hace falta, ahora, un jugador como Jaime Valdés cuando llegó. — Oscar Rivera Zepeda (@Nachosh) December 2, 2019

Jaime Valdés obviamente no era el jugador del 2015, pero es inexplicable la cantidad de partidos que estuvo en la banca o que no fue considerado por Mario Salas en el presente torneo, ¡VERGONZOSO! será recordado como uni de los mejores refuerzos de la historia de Colo-Colo — Víctor Guerra J. (@VictorguerrajJ) December 2, 2019