Hijo de Lionel Messi se robó las miradas en el "Balón de Oro"

Por apenas siete votos de diferencia Lionel Messi fue premiado con el “Balón de Oro” 2019. El astro argentino del Barcelona superó en las votaciones realizadas por la revista “France Football” a Virgil Van Dijk (Liverpool), Cristiano Ronaldo (Juventus), Sadio Mané (Liverpool) y logró el sexto premio en esta categoría.

Sin embargo, la “Pulga” no fue el único protagonista de la noche. Mateo, su hijo menor, acaparó las miradas y risas por la reacción tras el nuevo galardón de su padre. Así al menos quedó demostrado en el canal oficial de la organización.

In case you’ve been on another planet… pic.twitter.com/9Qz7BI8Ylj

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 3, 2019