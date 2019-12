Jorge Valdivia eligió a los mejores técnicos que lo han dirigido

En medio de las negociaciones por renovar su vínculo con Colo Colo, Jorge Valdivia concedió una entrevista con el sitio Globo Esporte de Brasil y eligió a los mejores técnicos de su carrera. El “Mago” no tuvo dudas en su elección y se inclinó por Jorge Sampaoli, quien es candidato para asumir en el Palmeiras.

“Siempre dije que él es uno de los mejores con los que trabajé. En la lista están Vanderlei Luxemburgo, Marcelo Bielsa y Pablo Guede, a quien conocí en Colo Colo”, sostuvo el mediocampista, quien prosiguió con los elogios para el casildense.

“Es un tipo que trabaja mucho, es detallista y profesional, sabe lidiar con la presión y afrontar situaciones difíciles como convencer a los jugadores de hacer lo que él quiere. Además de trabajar bien, es una persona que puede cambiar ideas con el futbolista“, manifestó.

Valdivia también se refirió al interés del “Verdao” por contratar al ex técnico de la Roja. “Él está clasificando a Santos a la Copa Libertadores y está siendo considerado por la prensa para asumir en Palmeiras donde se le daría muy bien porque conoce el fútbol brasileño y a los jugadores. Desconozco su pensamiento, aunque podría llevarle alegría a los hinchas”, sostuvo.

¿Le gustaría volver a Palmeiras? Valdivia fue contundente. “Claro, por el cariño que le tengo al club, por los años que pasé ahí conciendo la ciudad, a Sampaoli y Palmeiras… claro que me gustaría trabajar en ambientes buenos. Me preguntaste (sic) si quiero volver a trabajar de nuevo en Palmeiras y a todo el mundo le gustaría, no sólo a mí. Sería lo mismo si es que no fuera Sampaoli”, cerró.