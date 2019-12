Historia conocida: las tristes despedidas de los referentes de la U y Colo Colo

La tristeza de Johnny Herrera luego de su adiós de Universidad de Chile no es algo nuevo al interior del Centro Deportivo Azul. El arquero, quien se convirtió en el más ganador en la historia del club, se fue sin homenajes en cancha ni menos de la directiva, con quien tenía serias diferencias.

Sin embargo, el angolino no es el único que ha salido “por la puerta de atrás”. José Rojas, líder de la etapa más exitosa del equipo en la presente década, no tuvo partido de despedida y para peor, nunca le explicaron el motivo de su partida. “No sé por qué salí, nadie me dijo la verdad. Quizás me debieron decir “eres malo, no te queremos acá”; o no sé, “no me sirves”. Nunca me dijeron la verdad”, afirmó el multicampeón en diálogo con La Tercera en mayo de 2017.

La escena, de todas maneras, no es propia de la U. En Colo Colo se vivieron momentos similares y algunos terminaron en tribunales. Humberto Suazo, por ejemplo, volvió en 2015 a Macul pero su etapa fue muy polémica: se peleó con el cuerpo técnico liderado por José Luis Sierra y demandó al “Cacique” por despido injustificado. El ex goleador ganó el juicio y recibió 370 milones de indemnización.

Gonzalo Fierro es otro de los referentes que terminó abruptamente su ciclo. Durante el período de Pablo Guede estuvo “cortado” y regresó a las canchas de la mano de Héctor Tapia, pero la directiva de Blanco y Negro no le extendió el vínculo. “Ellos no quisieron renovar el contrato ni ver la petición que quería yo, que era retirarme en el club”, afirmó en diciembre de 2018.

Ese año Lucas Barrios también finalizó abruptamente su segunda etapa en Colo Colo. “Me voy porque no estoy cómodo, es una decisión personal”, sostuvo la “Pantera”.

El último de la lista fue Jaime Valdés, quien fue el primer “cortado” de Mario Salas para la temporada 2020. “Hoy es el día más triste de mi vida”, publicó el mediocampista en sus redes sociales el lunes. De todas maneras, Blanco y Negro le ofreció el Estadio Monumental en caso de un posible partido de despedida.

Los casos nombrados contrastan con lo realizado por Universidad Católica y sus ídolos. Cristián Álvarez y Milovan Mirosevic, dos de los jugadores más importantes en la historia del club, recibieron sus homenajes en cancha y vitoreados por los hinchas… como para tomarlo como ejemplo.