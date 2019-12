El Campeonato Nacional 2019 ya terminó y los equipos ya comenzaron la planificación de la temporada 2020. Varios elencos han llevado a cabo un proceso de reestructuración en sus plantillas, lo que ha derivado en varias salidas de jugadores.

O’Higgins ha sido uno de ellos y junto al cese de Marco Antonio Figueroa (DT), siete futbolistas abandonaron la institución: Renzo López, Fabrizio Ramírez, Agustín Doffo, Sebastián Pol, Alejandro Contreras, Rodrigo Yáñez y Miguel Pinto.

El arquero llevaba tres años y medio en la escuadra rancagüina y si bien fue titular en gran parte de su paso por la Sexta Región, la aparición del joven Luis Ureta le quitó protagonismo. “En la conversación con la dirigencia cerramos un ciclo. Yo me entregué un 100% y ellos piensan que deben renovar el arco. No tengo ningún problema, lo acepto, y le deseo éxito a la institución”, sostuvo en conversación con Las Últimas Noticias.

El ex golero y campeón con la U relató sus últimas horas como “celeste”. “Le agradezco al club y a la familia Abumohor. Me voy tranquilo, porque en la despedida me di cuenta del cariño. Estaban más tristes mis compañeros que yo. A los jóvenes les dije que siguieran creciendo y que en cinco años capaz que los estuviera dirigiendo“, expresó.