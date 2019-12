Walter Montillo asoma como el nuevo objetivo de la U

Universidad de Chile ya trabaja en la reestructuración del plantel. La paupérrima campaña del Campeonato Nacional 2019 que los tuvo muy cerca del descenso ya quedó en el pasado y hace algunos días comenzaron las desvinculaciones.

Lucas Aveldaño, Nicolás Oroz y Johnny Herrera no continuarán en el plantel, mientras que Matías Rodríguez se encuentra en negociaciones con la directiva para extender su vínculo. Sobre la misma, también asoman opciones para reforzar la plantilla. Y una de ellas es un viejo conocido del club: Walter Montillo.

De acuerdo a lo informado por La Tercera, el interés por contar con el volante de Tigre busca transmitirles confianza a los más jóvenes y darle peso a un camarín que carece de referentes en el plantel.

Otro factor que ayudaría a una futura negociación sería Hernán Caputto. El ex arquero y actual DT fue compañero de equipo de Montillo hace once años y podría acercar a las partes. “Si hay algo que puede conseguir Hernán en este mercado de jugadores es acercar nombres que quizás en otras circunstancias no podrían o no querrían venir”, desde el Centro Deportivo Azul al medio citado.

Al ex seleccionado albiceleste le queda un año de contrato con el cuadro de Victoria y si bien no ha habido conversaciones formales con los universitarios, desde su entorno más cercano sostuvieron que “no pierde las esperanzas de volver algún día a la U. Él tiene un vínculo muy fuerte con Chile, está muy agradecido siempre por el trato que recibió, especialmente cuando nació su hijo Santino en 2010″.

“La Ardilla” llegó en enero de 2008 a Universidad de Chile, donde disputó 84 partidos y anotó en 15 oportunidades. Además fue uno de los pilares en la obtención del Torneo de Apertura 2009 y se ganó el cariño de los hinchas, quienes se entusiasman con su retorno en cada mercado de pases.