Diego Buonanotte está tranquilo Universidad Católica, Pese a perder la titularidad en la última temporada, dos campeonatos consecutivos y el cariño de la hinchada tienen al volante argentino feliz en el cuadro cruzado, y en entrevista con El Mecurio analizó su presente en la precordillera.

“El fútbol cambia de un día para el otro. De hecho, terminó la temporada, festejamos el campeonato y a los pocos días nos enteramos que el entrenador ya no seguía con nosotros. A cualquier jugador le puede pasar lo mismo. Uno no puede asegurar nada, pero yo estoy feliz. Tengo la cabeza puesta en arrancar la pretemporada y seguir haciendo historia con la UC”, indicó el “Enano” al citado rotativo.

Buonanotte explicó: “Me queda un año de contrato, estoy en un lugar donde la gente me tiene un cariño muy grande. Para el próximo año queremos seguir ganando, estar a la altura de lo que es Copa Libertadores e ir por el tricampeonato”.

Además, el ex River Plate descartó una mala relación con Gustavo Quinteros, DT del último campeonato de la UC y que dirigirá al Xolos de Tijuana el próximo año: “La verdad con el ‘Profe’ siempre tuve la mejor relación, de mucho respeto. Entendí que en su esquema no me podía adaptar a lo que quería, entonces se me complicó”.