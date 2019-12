Garin indicó que Capdeville será el capitán del equipo chileno en la ATP Cup

Finalmente, Paul Capdevile será el capitán del equipo chileno de la ATP Cup que se disputa a partir de enero. Lo confirmó Cristian Garin en entrevista con La Tercera, donde explicó que Marcelo Ríos, quien había sido anunciado en dicho rol hace algunas semanas, se restó por problemas personales.

“Él (Capdeville) ahora va a ir como capitán a la ATP Cup. Marcelo tuvo problemas personales y decidió no ir, así que lo hará Paul. Además, otros jugadores van a ir con sus entrenadores, el Gringo (Andrés Schneiter, su técnico) también va a ir”, indicó “Gago” al citado medio.

Recordemos que Nicolás Massú, quien ejerce la capitanía del grupo nacional de Copa Davis, se restó del certamen que inaugurará la temporada 2019 de la ATP, ya que se topa con su trabajo de entrenador junto al austriaco Dominic Thiem.

En la citada entrevista, Garin aprovechó de analizar su año, donde sumó sus primeros dos títulos en el circuito: “Con 23 años, ganar dos títulos, hacer cuartos de final de un Masters 1.000 y ganar partidos en Grand Slam fue bueno. Viéndolo más tranquilo, me deja más que conforme lo que hice. Quiero más y quiero seguir adelante. Tengo muchísimo por mejorar”.

“Creo que con el tiempo cada vez soy más competitivo y es una mejora que he tenido. Hay veces que no me siento jugando tan bien, pero hago todo lo posible por ganar y creo que ese también ha sido un gran cambio. No sé si mental o personal, pero ha sido un gran cambio en mí”, agregó el ariqueño.

En la ATP Cup, Chile comparte el Grupo A junto a Serbia, Francia y Sudafrica. Novak Djokovic, Gael Monfils y Kevin Anderson son algunos de los duros rivales que los criollos deberán afrontar con el objetivo de acceder a la siguiente fase.

ATON Chile – P.C.