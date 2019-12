Lucas Passerini fue una de las revelaciones del Campeonato Nacional 2019. El delantero llegó a Palestino durante el primer semestre y si bien no rindió en sus primeras presentaciones, con el paso de los meses se convirtió en pieza fundamental para Ivo Basay. De hecho, fue el goleador de la competencia con 14 anotaciones.

Sin embargo, el argentino asocia su alza con la relación sentimental que tiene con la modelo Lucila Vit hace algunos meses. De hecho, los tiempos coinciden: durante el inicio del noviazgo, el atacante mejoró su promedio anotador. “Si antes de conocerla me tocó convertir de a dos contra Huachipato y de a tres ante Audax Italiano -que fue cuando la conocí (N. de la R: el compromiso se jugó en agosto)-, sí. En lo personal he madurado también. Ella es más grande que yo, he crecido y mirado las cosas desde otro punto de visa”, manifestó a La Tercera.

El trasandino, quien está en la órbita de Colo Colo, confesó sus cambios de actitud desde que está con Vit. “Desde que la conocí, ha dejado de ser ese “pibito” que estaba todo el día jugando PlayStation o que estaba todo el día con el teléfono. Me he dedicado más a mi cuidado personal. Nos conocemos hace poco, tuve este cambio. Ojalá Dios quiera que de acá a 10 años sigamos juntos y te puedo decir que sí… desde que la conocí, mi carrera tuvo éxito“, complementó.

“Cuando tengo un mal partido o perdemos, está Lucila y trato de refugiarme en ella”, agregó Passerini.