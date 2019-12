Ex Universidad de Chile aparece en la órbita de Colo Colo

Información de Cristián Alvarado

Colo Colo no pierde el tiempo y trabaja arduamente en la conformación del plantel para la temporada 2020, donde afrontará el Campeonato Nacional 2020, la Copa Chile y la Copa Libertadores.

Si bien se mantienen las negociaciones para sellar el regreso de Matías Fernández, la directiva de Blanco y Negro busca otro golpe en el mercado. Y el elegido sería Miguel Pinto, quien hace algunas semanas dejó O’Higgins de Rancagua.

Deportes en Agricultura indagó al respecto y desde Macul contactaron al guardavallas. Le preguntaron si estaba dispuesto a jugar por el “Cacique” dada su identificación con Universidad de Chile, a lo que respondió que sí.

Sin embargo, las negociaciones con el ex seleccionado nacional dependerán de lo que suceda con Darío Melo. El ex Palestino aún no renueva su contrato y mañana junto a su representante se reunirán con la dirigencia alba para revisar la situación.

De todas maneras, no es la única propuesta que analiza Miguel Pinto, ya que su representante está negociando en el fútbol mexicano.