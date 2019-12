La polémica por la definición en cancha del cupo “Chile 4” de la Copa Libertadores entre Universidad de Chile y Unión Española está lejos de terminar. Este viernes, en diálogo con Deportes en Agricultura, el gerente general de los hispanos Luis Baquedano criticó la decisión tomada por la ANFP y la postura de los azules (revisa la entrevista en el siguiente link).

La respuesta por parte de los universitarios no se hizo esperar y José Luis Navarrete, presidente de Azul Azul, tomó la palabra y lo hizo en duros términos. “Baquedano ha denostado públicamente a la U siguiendo las instrucciones del dueño del club, el señor Segovia, que al parecer no tiene nada que ver con el fútbol si está fuera del país. Quiere intervenir, volver a esa etapa oscura del fútbol chileno”, sostuvo.

El directivo laico siguió con sus descargos. “Hay que dejar en claro que cualquier decisión que haga el gerente general de Unión Española obedece al dueño del club que es (Jorge) Segovia y él no es el paladín de justicia que ustedes perfectamente conocen”, dijo.

Navarrete, visiblemente molesto, le mandó un mensaje a Baquedano. “No me hago cargo de las cosas que diga porque él responde a las órdenes de Segovia. No me interesa lo que diga”, explicó.