Universidad Católica anunció este jueves a Ariel Holan como el técnico para la temporada 2020. El argentino, quien tiene pasos por Defensa y Justicia e Independiente de Avellaneda, deberá encarar importantes desafíos en San Carlos de Apoquindo tales como la lucha por el tricampeonato, la Copa Chile y la Copa Libertadores.

El DT viene de un dispar paso por el elenco argentino. Si bien ganó dos títulos internacionales (Copa Sudamericana 2017 y Suruga Bank 2018), terminó distanciado con referentes del plantel y miembros de la directiva. Así lo reconoció Jorge Damiani, ex secretario deportivo del “Rojo”, en conversación con Deportes en Agricultura.

“Holan trabaja bien. En Independiente tuvo un paso muy exitoso, hizo jugar bien al equipo y a preocuparse de que se obtuvieran triunfos. Cuando salimos campeones, entró en otra etapa en el club y fracasó. En vez de ponerle foco a lo deportivo, lo hizo en lo económico. Es un gran técnico, pero van a tener que tomar recaudos con el representante, y con él mismo también“, afirmó.

Damiani, quien reconoció su amistad con el ex adiestrador estudiantil Gustavo Quinteros, recordó su relación profesional con el ex Defensa y Justicia. “Con Ariel Holan tuve un año bueno, después me distancié porque no compartíamos la manera bajo la cual se estaba manejando. Con Quinteros la UC tuvo un gran técnico y me gustaría que dirigiera en Independiente”, manifestó.

“Si Holan se enfoca en lo deportivo, le irá bien. Potenció muchos jugadores, logró salir campeón (de la Copa Sudamericana) en el Maracaná y todo era bárbaro hasta ahí… Después de que nos eliminó River Plate en la Copa Libertadores (N. de la R: cuartos de final de la edición 2018), de ahí para adelante, se olvidó de lo deportivo, pensó en lo económico y le fue como ya todos saben“, complementó el ex secretario deportivo, quien le envió un mensaje a la directiva de Cruzados encabezada por Juan Tagle.

“La dirigencia lo tendrá que tener con las riendas cortas. Gustavo Quinteros es una persona, Ariel Holan es otra. Y no hablo de lo profesional, hablo de lo humano”, cerró el ex directivo del elenco de Avellaneda.