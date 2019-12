Leonardo Valencia se convirtió en el dolor de cabeza del Botafogo

1344 minutos y un gol fueron los números de Leonardo Valencia esta temporada en Botafogo. El chileno no sólo ha tenido que lidiar con la irregularidad, poca continuidad producto de las lesiones y las críticas por su alto sueldo, sino que también con el disgusto de la fanaticada y la directiva.

Carlos Augusto Montenegro, ex presidente del club e integrante del Comité de fútbol, fue durísimo con el ex seleccionado nacional. “Le quedan cinco meses de contrato, así que hablaremos con él para ver qué busca en su vida, si busca otro equipo. No lo necesitaremos, es un jugador que desafortunadamente no le gusta a los fanáticos”, declaró a Terra.

El dirigente no se detuvo allí y prosiguió con sus cuestionamientos. “No se adaptó a lo que era Botafogo, estuvo lleno de altibajos. Creo que es mejor comenzar una nueva vida, para ser sincero. Hay que pagarle todas las deudas y liberarlo. La idea es dialogar con él y a ver si acepta”, complementó.

Los próximos días podrían ser claves para el futuro del chileno, quien tendría las horas contadas en Brasil.