La dura sanción que arriesga Unión Española si no se presenta a jugar con la U el duelo para definir al Chile 4

A Unión Española no le gustó la decisión tomada por la ANFP de decidir el Chile 4 a partido único frente a Universidad de Chile. Pese a ambos equipos llegaron a la semifinal de la Copa Chile antes de la suspensión definitiva, los hispanos alegan que su mejor rendimiento en el Campeonato Nacional los hace merecedores del último cupo a la Copa Libertadores 2020.

Por ello, el cuadro de Independencia aseguró que recurrirá al Tribunal de Arbitraje y Disciplina (TAS) y que no se presentará al compromiso. Sin embargo, dicha decisión podría traer duras consecuencias, ya que además de ser multados y quedarse sin el cupo, recibirían un castigo de 5 años sin participar en Copa Chile.

Así lo aseguró Justo Álvarez, presidente de la ANFA y vicepresidente de la Federación de Fútbol de Chile: “Aquí el que no quiera jugar es responsabilidad de él y si quiere reclamar ante el TAS u otro instancia es problema de él. Si alguien no se presenta a jugar va a tener sanciones referentes a la Copa Chile, de cinco años de no poder participar en el torneo”.

“En el caso de no presentación, la federación tiene que dar a conocer todos los antecedentes a Conmebol y FIFA. Luchamos porque terminara el torneo deportivamente y no entre cuatro paredes. Se tiene que jugar y hay un mandato de Conmebol que así lo señala”, agregó Álvarez a La Tercera.

La Federación de Fútbol de Chile, presidida por Sebastián Moreno al igual que la ANFP, es el organismo nacional encargado de la planificación de la Copa Chile.