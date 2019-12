Gary Medel recibió sus primeras críticas en Bologna

Bologna de Gary Medel tomó un respiro en la Serie A luego de la victoria 2-1 sobre Atalanta por la fecha 16. Sin embargo, el chileno no lo pasó del todo bien.

Si bien fue titular hasta los 63′, la prensa no quedó conforme con el rendimiento del chileno. Eurosport, por ejemplo, lo calificó con un 5. “Otro juego como titular, pero su respuesta no es la mejor: comete varios errores y no es útil en la fase de ayuda de defensa“, sostuvo el medio.

Misma percepción entregó Il Giornale Rossoblu, diario que lo comparó con Erick Pulgar: “En la comparación, el Bologna perdió. La temporada pasada Pulgar marcó muchos goles de penal, tiro libre, cabezazo. Medel juega más en la mitad de la cancha, no sube tanto. Son distintos”, dijo.

Sin embargo, aclaró que “si llegamos a ver al mejor Medel, seguro será un aporte grandísimo en Bologna”.

ATON Chile