¿Qué sabe usted del Monterrey? Jürgen Klopp sorprendió con insólita respuesta

Este miércoles a partir de las 13:30 horas Liverpool y Monterrey animarán la segunda semifinal del Mundial de Clubes que se disputa en Catar. Jürgen Klopp, técnico de los ingleses, sorprendió con una particular respuesta en la conferencia de prensa previa al encuentro.

Al ser consultado respecto a sus conocimientos del elenco mexicano, el alemán se sinceró. “Honestamente no sé mucho sobre el fútbol mexicano, no hemos tenido la oportunidad de ver muchos partidos. Estoy seguro que tiene una liga muy fuerte, pero no es fácil de verla aquí para ser honesto. Me imagino mucho fútbol, pasión por este deporte”, explicó.

El campeón de la UEFA Champions League 2018/19 con los “reds” prosiguió con su “honestidad”. “No sé nada del Monterrey, tengo 52 años y seguramente lo olvidaré hasta que juguemos contra ellos. Así que lo necesito hacer así”, explicó.

El ganador de la llave se enfrentará al vencedor de la otra semifinal animada por Al Hilal y Flamengo.