Miguel Pinto y César Fuentes fueron anunciados como las primeras incorporaciones de Colo Colo para 2020, año donde los albos deberán afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores y buscarán bajar su estrella número 33 en el Campeonato Nacional.

Tras ser oficializado, Pinto comentó con entusiasmo su llegada al Cacique desde O’Higgins y aseguró que “es un salto de nivel en mi carrera. Que Colo Colo se haya fijado en mí, valorado mi trayectoria y presente, me pone muy contento, a trabajar y dejarlo todo para hacer crecer aún más a la institución”.

Además, el portero descartó tener problemas por su pasado en Universidad de Chile y agregó: “Hay muchos que han pasado por mi situación, otros con más historia que han pasado de U. de Chile a Colo Colo, no es algo nuevo, es algo que se tiene que tomar con mucho profesionalismo, siempre he sido así en todos los clubes que he defendido, me voy a jugar la vida por la camiseta que defiendo”.

“Lo primero que tengo que hacer es ganarme la confianza de mis compañeros, ganarme la confianza de la gente, pues sin esa ayudase va a hacer difícil, lo primero es llegar y tratar de estar bien con mis compañeros, con mi grupo, de ahí enfrentar las situaciones de la mejor manera posible”, complementó.

Además, el guardameta se refirió al posible fichaje de Matías Fernández, quien también se realizó exámenes médicos durante la mañana y volvería al conjunto popular después de su salida el 2006: “Si llega a Colo Colo y sigue tal como estaba en el 2006 conmigo, vamos a lograr grandes cosas. Ojalá que se dé, es un gran jugador, una gran persona, un gran compañero y un gran amigo. Sería un honor estar en un equipo junto a él”.

Para concluir, Pinto sentenció: “La idea es que el arco de Colo Colo, juegue quien juegue, sea una muralla este año“. El ex Atlas deberá competir el puesto con Brayan Cortés, Omar Carabalí y Darío Melo, aunque es probable que uno de ellos abandone Pedrero antes del inicio de la próxima temporada.