Tras confirmar el lunes la partida de ocho jugadores, ahora en Universidad de Chile trabajan de lleno en los refuerzos que arribarán de cara a la próxima temporada, donde uno de los nombres que comenzó a tomar fuerza fue el de Walter Montillo, ídolo de los fanáticos del cuadro estudiantil.

Y si bien en Tigre cerraron la puerta a una salida del volante al elenco laico, el director deportivo de Azul Azul, Rodrigo Goldberg, se refirió al estado de las negociaciones.

“Nosotros tuvimos una conversación hace un tiempo con él y la última comunicación que tuvimos fue con su representante”, expresó el “Polaco”.

“Entendemos que tiene contrato vigente, no queremos causarle ningún problema ni perjuicio, el vendrá en la medida que pueda. Si eso significa un trauma o peleas, probablemente no se dé. Pero estamos trabajando de la manera más silenciosa posible, precisamente para no causarle daño a nadie”, añadió.

Por último, el otrora delantero sostuvo: “No se ha caído la opción, pero no es algo que estemos forzando. Tienen que darse varias cosas que lamentablemente no puedo contar, varias circunstancias para que haya humo blanco”.