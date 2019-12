Deportes La Serena golpeó el mercado de pases y fichó a Jaime Valdés para el 2020

Deportes La Serena golpeó el mercado de pases. El cuadro granate fichó al volante Jaime Valdés de cara a la temporada 2020, donde el equipo de la Cuarta Región buscará el ascenso a la Primera División.

“Bienvenido Jaime ‘Parajito’ Valdés al más antiguo del norte. Los pastos de La Portada sabrán de tu talento por todo el 2020, pase lo que este 22 de enero lo disfrutaremos hasta el fin de la temporada”, publicó el cuadro en su Twitter oficial.

Cabe señalar que, el ex Sporting de Lisboa jugó en Colo Colo, equipo que decidió no renovar su contrato de cara al 2020, ya que no tenía buenas relaciones con el entrenador albo, Mario Salas.