Presidente de Palestino golpeó la mesa y explicó situación de Lucas Passerini

El Campeonato Nacional 2019 de Lucas Passerini junto a Palestino fue sobresaliente. Con 14 goles el delantero fue galardonado como el máximo anotador del torneo y despertó el interés no sólo de clubes del fútbol nacional, sino que del Ceará de Brasil.

Sin embargo, en La Cisterna golpearon la mesa y explicaron la situación del argentino. “No existe ninguna opción de Colo Colo… No están interesados ni han conversado con Palestino como ningún otro club. No nos han llamado”, expresó Jorge Uauy, presidente del club.

El dirigente, además, confirmó la continuidad del delantero para la Copa Libertadores. “El jugador pertenece a Palestino, se ejerció la opción de compra y está en orden. Contamos absolutamente con él”, explicó.

¿La posibilidad de Jaime Valdés para el 2020? “Hay que preguntarle (al jugador), el técnico no lo ha pedido”, cerró.