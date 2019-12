Ex dirigido de Manuel Pellegrini realizó una triste confesión

En conversación con L’Equipe de Francia, el marfileño Yaya Touré realizó una dura confesión. El ex dirigido de Manuel Pellegrini en el Manchester City confesó sus problemas con el racismo por parte de los hinchas. “Soy sensible al respecto porque es algo que me duele todo el tiempo”, narró.

Es tanto su temor por el tema que el africano reconoció que le prohibió a su hijo ser futbolista. “Mi hijo quiere jugar al fútbol y quiere convertirse en futbolista, pero le dije: ‘No, no puedes hacer eso’. Tengo que aceptarlo y me negué a dejarlo jugar al fúbol. ¿Por qué? Por estas cosas”, manifestó.

Touré, además, mostró su pesimismo en relación a las políticas de la UEFA para evitar episodios de discriminación étnica, religiosas o de cualquier otro tipo. “Son imbéciles (los racistas), va a seguir. Sólo tienes que entenderlo. Es chocante porque estamos en 2019. En 2020, 2025, ¿qué les vamos a decir a los jóvenes que vayan apareciendo? No se puede continuar así. Los fans, las personas, son incluso más estúpidos de lo que eran antes”, expresó.