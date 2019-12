Falleció ex jugador dirigido por Marco Antonio Figueroa en México

Shahdon Winchester, delantero trinitense de 27 años y que se desempeñaba en el fútbol finlandés, murió este viernes en un accidente automovilístico en la zona de Gasparillo. Luego del impacto con un poste de luz, el auto donde se desplazaba junto a otras tres personas se incendió súbitamente y causó la muerte de todos los tripulantes.

La noticia fue confirmada por la Federación de Fútbol de Trinidad y Tobago, selección en la cual el atacante era una de sus figuras con nueve goles en 32 partidos.

Winchester militó en clubes de su país, Haití, Finlandia y México. Precisamente en la nación azteca coincidió con Marco Antonio Figueroa cuando el chileno dirigió al Murciélagos FC de la segunda división en 2017.

Here’s one of Shahdon Winchester’s more recent interviews as he looked ahead to the Gold Cup and Wales friendly.

“It is always a pleasure to play for your national team so I am grateful to be here” RIPhttps://t.co/Zdb1QJImoB

— TTFA (@TTFootballAssoc) December 19, 2019