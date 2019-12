Un chileno saltará a la cancha en plena Navidad: la agenda futbolística de la semana

En esta penúltima semana del año 2019, algunos futbolistas chilenos que militan en el extranjero seguirán jugando sus respectivas ligas, especialmente Turquía e Inglaterra. Sin embargo, hay un torneo que disputará una fecha el 25 de diciembre.

Será el torneo de Clausura boliviano en el cual Raúl Olivares tendrá que abrir los regalos y enfocarse rápidamente en el compromiso que Always Ready tendrá frente a The Strongest en La Paz.

Este lunes Junior Fernandes y Alanyaspor visitarán al Denizlispor por la Superliga turca, mientras que el Manchester City de Claudio Bravo enfrentará al Wolverhampton Wanderers en el marco del “Boxing Day” de la Premier League inglesa.

Revisa la programación

Lunes 23 de diciembre – Superliga de Turquía: Denizlispor vs Alanyaspor (Junior Fernandes), 14 horas.

Miércoles 25 de diciembre – Liga boliviana: The Strongest vs Always Ready (Raúl Olivares), 17 horas.

Jueves 26 de diciembre – Premier League: Crystal Palace vs West Ham United (Manuel Pellegrini), 12 horas.

Jueves 26 de diciembre – Liga MX, Final ida: Monterrey vs América (Nicolás Castillo), 23:36 horas.

Viernes 27 de diciembre – Superliga de Turquía: Besiktas (Enzo Roco) vs Genclerbirligi, 14:30 horas.

Viernes 27 de diciembre – Premier League: Wolverhampton Wanderers vs Manchester City (Claudio Bravo), 16:45 horas.