Estudiantes de Gonzalo Jara y Juan Fuentes quiere golpear el mercado con un ex Barcelona

Tal como lo hizo Boca Juniors con el italiano Danielle de Rossi hace algunos meses, Estudiantes de La Plata buscará el golpe del mercado de verano en Argentina con otro crack europeo.

El cuadro “pincharrata”, donde militan los chilenos Juan Fuentes y Gonzalo Jara, intentará fichar a Andrés Iniesta. Así lo reconoció el presidente e ídolo del club, Juan Sebastián Verón. “Hay negociaciones abiertas, con algunos hemos tenido contacto, con otros no. Lo de Iniesta no es sencillo, no es algo que podamos decir que hay una negociación, sí algún tipo de conversación“, declaró en dialogo con Radio Rivadavia de Argentina.

Los albirrojos estarían ilusionados con el posible arribo del ex Barcelona y, para aquello, buscarán que Javier Mascherano y Gabriel Milito lo convenzan. Ambos fueron sus compañeros en el club catalán, por lo que harán de puente para concretarlo.

Gastón Fernández, capitán del equipo, ya le mandó un mensaje al español en las redes sociales. “Dale Andrés, no te vas a arrepentir”, sostuvo.