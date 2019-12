La sentida autocrítica de Luis Musrri por los vaivenes en su carrera como DT

En diálogo con Deportes en Agricultura, Luis Musrri realizó una sentida autocrítica tras ser consultado sobre los altibajos de su carrera como técnico.

El ex volante de la U, quien cumple 50 años este 24 de diciembre, reconoció sus momentos más difíciles. “He tomado malas decisiones. En La Serena estaba bien y después me voy a la U. Ahí siento que fue mi primera equivocación, por lo que me tocó vivir… No lo pasé bien. Después me tocó irme de la U, otra mala decisión”, expresó.

Revisa a continuación las declaraciones de Luis Musrri en conversación con Deportes en Agricultura