Fernanda Pinilla entregó potente mensaje de navidad en medio del estallido social

La futbolista Fernanda Pinilla se ha mantenido activa en las redes sociales desde el inicio del estallido social. Militante de Convergencia Social, la jugadora alzó la voz en temas como la acusación constitucional a Andrés Chadwick o la perdida de visión de Gustavo Gatica.

Y ahora, la delantera del Córdoba español aprovechó las fiestas navideñas para escribir un reflexivo mensaje en Instagram, refiriéndose a la crisis que aún se desarrolla a lo largo de Chile y criticando la dura represión que se exhibió en las manifestaciones.

Pinilla consignó: “¡Afortunada! De estar en Chile con mi familia, sintiendo la energía y magia de estas fechas en la que intento dejar de lado el consumismo y las tradiciones religiosas. Afortunada porque mi cuerpo no tiene ningún balín, porque cuento con mis dos ojos y porque no me han golpeado ni abusado”.

“Hoy cerca de 30 familias estarán llorando una muerte. Esta noche de deseos, estoy deseando que existan cambios y soluciones, que no dejemos de luchar. Deseando que la injusticia nunca nos sea indiferente y llegue el día que paguen todos. Feliz dignidad para todos y que sea costumbre”, agregó la seleccionada chilena.

ATON Chile.