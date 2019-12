Chile ya tiene programación para la inédita ATP Cup 2020

Falta una semana para que arranque la temporada 2020 del tenis con la primera edición de la ATP Cup, la cual se disputará en Australia y donde estará presente el equipo chileno encabezado por Cristian Garin (33°) y Nicolás Jarry (77°).

El cuadro nacional conoció su programación para enfrentar por el Grupo A a Serbia, Francia y Sudáfrica.

El elenco chileno debutará el viernes 3 de enero ante los galos, mientras que su segunda serie será el domingo 5 ante los africanos y cerrará la fase grupal el martes 7 ante los balcánicos.

En cada serie se jugarán dos partidos de singles, uno de dobles y los primeros de cada grupo avanzarán y los dos mejores segundos avanzarán a los cuartos de final.

Esta es la programación para Chile:

– Viernes 3 de enero: Chile vs. Francia, 21 horas (hora de Chile), Brisbane.

– Domingo 5 de enero: Chile vs. Sudáfrica, 21 horas (hora de Chile), Brisbane.

– Martes 7 de enero: Chile vs. Serbia, 21 horas (hora de Chile), Brisbane.

ATON Chile