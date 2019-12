Jaime Valdés habla por primera vez sobre su salida de Colo Colo: “No estoy enojado con nadie, estoy dolido porque salí del club”

El experimentado volante Jaime Valdés habló por primera vez tras su salida de Colo Colo, equipo el que fue desvinculado hace ya dos semanas y que provocó un quiebre entre la dirigencia alba y el referente del Popular.

“Pajarito”, conversó con Mi Radio de La Serena y aseguró que no está enojado con nadie, solo que le dolió salir del “Cacique”.

“Yo soy hincha de Colo Colo, pero la verdad es que no me esperaba salir, nunca imagine salir del club en una reunión de tres minutos, que fue cuando me comunicaron que no iban a contar conmigo para el 2020”, dijo.

“Yo soy hincha del equipo, siempre quise jugar ahí, salir, como fuera me iba a doler, entonces pensaba que estaba enojado con una persona o con otra, pero no era así. Estaba dolido porque iba a salir de Colo Colo”, agregó.

“No estoy dolido o enojado con nadie. Sabía que en algún momento me tenía que ir y que estaba de paso en el club”, cerró.

Cabe señalar que, Jaime Valdés fichó en Deportes La Serena, equipo que disputará un partido con el ganador de la liguilla por el ascenso a la Primera División del fútbol chileno.