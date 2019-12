Hinchas se dividen por fotografía de Arturo Vidal en el título del Rodelindo Román

Arturo Vidal tuvo un agitado domingo en el Estadio Monumental. El volante, cuyo futuro es incierto, asistió a Macul para la final de la Tercera B entre Rodelindo Román y La Pintana Unida (1-1) y llegó en helicóptero ante la efervescencia de los hinchas que lo esperaban.

Luego de la celebración de su equipo de barrio, se viralizó una fotografía del “Rey” con el empresario Andrónico Luksic, quien es socio del programa “Reyes de Barrio” que incentiva a los jóvenes de sectores vulnerables a inscribirse en escuelas de fútbol.

Precisamente esa imagen dividió a los fanáticos del mediocampista en las redes sociales con ácidos comentarios.

Arturo Vidal es la definición de DESCLASADO, si no fuera porque era bueno para la pelota hoy no tendría nada más que su alcoholismo. Pero pa qué empatizar con las necesidades de su gente!… Mejor se saca un foto que le saque brillo a su arribismo! 🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/am9ClSZvEs

Que Arturo Vidal ande con Luksic no es de mi gusto, pero se entiende teniendo una fundación juntos. Lo que me parece un desacierto total es su llegada en helicóptero al estadio. No había ni taco.

— Nicolás Araneda (@naraneda) December 30, 2019