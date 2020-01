Azul Azul le puso fecha a la llegada de Walter Montillo a la U

Universidad de Chile presentó a sus los cuatro refuerzos para la temporada 2020. Sebastián Galani (7), Luis Del Pino (14), Pablo Aránguiz (22) y Fernando Cornejo (23) ya tuvieron su primera práctica junto a sus nuevos compañeros y posaron con sus respectivas camisetas.

En medio del acto, el director deportivo Rodrigo Goldberg se refirió a la inminente llegada de Walter Montillo a la institución. “En este minuto está solucionando un tema administrativo con su ex club. No depende de él, no depende de nosotros. Lo más seguro es que lo tengamos la próxima semana“, sostuvo.

“Polaco”, además, se refirió a las políticas de los universitarios por contratar jugadores en medio de su delicado momento económico. “Si logramos cumplir con el objetivo de tener un equipo competitivo, estaremos arriba y saldremos de abajo. En términos de estructura de plantel, estamos balanceados. Buscamos dos jugadores por puesto, más dos jugadores multifuncionales por línea“, agregó.

“Dentro de los presupuestos que tenemos, estamos apostando por las mejores cartas”, complementó Goldberg, quien enfatizó el puesto qué falta por reforzar. “Hay varios nombres en carpeta, esperamos un último refuerzo, un 9“, cerró.