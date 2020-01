Con cuatro refuerzos confirmados para la temporada 2020, en Colo Colo buscan cerrar la incorporación de un delantero extranjero y el que más interés despierta es Nicolás Blandi, quien pertenece a San Lorenzo de Almagro.

Sin embargo, desde Argentina afirmaron que nadie ha preguntado por el ex campeón de la Copa Libertadores. Así lo dejó en claro el secretario deportivo de los trasandino, Hugo Tocalli. “Nosotros no sabemos nada, todo lo que supe lo supe por el periodismo. Nadie ha llamado de Colo Colo, no sabemos nada. No podemos hablar nada porque nadie ha dicho nada“, sostuvo en diálogo con Deportes en Agricultura.

El ex técnico y campeón con los albos en el torneo de Clausura 2009 enfatizó que cualquiera que pregunte por el artillero podría negociar un traspaso. “Él está en el mercado, por supuesto que lo está… pero no lo ha pedido nadie”, reiteró.

