Stefano Magnasco, defensor de Universidad Católica, llamó este martes a continuar en el camino del éxito en la temporada 2020, donde irán por el tricampeonato y en el ‘bi’ en la Supercopa, afirmando que “es importante no bajar los brazos”.

De cara a los próximos desafíos, donde destaca la participación en la Copa Libertadores, el lateral cruzado declaró en rueda de prensa que “es importante no bajar los brazos, no conformarse con lo que hemos logrado. Debemos aprender de los errores para que en el futuro no los volvamos a cometer”.

“Seguir en esta senda no es fácil, siempre se da un ´bajón´ y no lo queremos tener, requiere de mucho trabajo y mucha concentración. No me conformo con lo que hemos logrado, siempre se puede dar mucho más. Quiero mejorar futbolísticamente y aportar mucho más al club”, agregó.

Consultado, en tanto, por la atractiva llave de semifinales de la Copa Chile ante Colo Colo, el ex Groningen holandés dijo que “nosotros estamos muy motivados, es una copa que queremos ganar desde el año pasado y estamos con muchas ansias de poder disputarla. Es un de los objetivos que nos habíamos propuesto y nos sentimos preparados, estamos trabajando muy fuerte para implementar rápido lo que nos pide el entrenador y tratar de ganar ese partido”.

Al momento de analizar al nuevo entrenador del elenco de la franja, el argentino Ariel Holan, Magnasco señaló que “se ve que es un técnico muy metódico, que trabaja muy bien. Nos muestra muy claro lo que él busca en su fútbol por medio de videos, de trabajo, se ve que trabaja muy bien con su cuerpo técnico. Es muy incisivo en los trabajos, en la perfección y eso obviamente nos ayuda y se nota que podemos dar un gran paso con este cuerpo técnico”.

Además, el defensor de 27 años valoró la continuidad en la plantilla del mediocampista argentino Luciano Aued, pieza clave de la UC en el bicampeonato y que contaba con una oferta de Xolos de Tijuana de México.

“Tiene mucha experiencia. Dentro y fuera del camarín se ve su ímpetu, sus ganas de ganar, su trabajo que es muy importante. Es un jugador que marca diferencias, marca los tiempos del partido, fuera de la cancha es una persona muy seria que siempre incentiva a los jóvenes a que trabajen, que mejoren, que entrenen bien. Es un gran valor para el club. Nos ha ayudado a lograr los objetivos, es un jugador que nos aporta mucho y nos va a seguir aportando”, indicó sobre ‘Luli’.

Por último, el ganador de siete coronas con la UC dio a conocer sus sensaciones tras prolongar su contrato con la institución precordillerana. “Estoy muy contento por seguir un año más en este proyecto tan lindo que el club tiene y que obviamente me siento muy parte. Me entregaré al máximo por este club que tanto quiero y trataré de dejarlo lo más alto posible”, sentenció.

Agencia Uno