Información de Cristian Alvarado

Si bien durante los primeros días se habló de Nicolás Blandi o Lucas Viatri como cartas para reforzar la ofensiva de Colo Colo, en las últimas horas el nombre de Luis Amarilla tomó mucha ventaja y sólo detalles lo separan de llegar a Macul.

El delantero paraguayo de 25 años viene de una fructífera temporada con la Universidad Católica de Ecuador con 20 goles en 26 partidos, números suficientes para convencer a la directiva de Blanco y Negro.

Hernán Galíndez, arquero y capitán del conjunto ecuatoriano, alabó a su compañero y le dio el visto buena a una posible llegada de este al “Cacique”. “Él es un ‘9’ de área, pero no le gusta estar mucho tiempo sin contacto con la pelota… entonces no tendrá problemas en salir del área, pivotear, asociarse con los compañeros. Sin lugar a dudas, lo mejor que tiene es el cabezazo, es infalible”, sostuvo en conversación con Deportes en Agricultura.

El golero argentino prosiguió con sus elogios al guaraní y fue tajante. “Él tiene un martillo en la cabeza, en un equipo como Colo Colo que desborda muchísimas veces Luis se cansará de hacer goles“, subrayó.

Además de Universidad Católica (Ecuador), Amarilla cuenta con pasos por Sol de América, Libertad -Paraguay- y Vélez Sarsfield (Argentina). En los argentinos no tuvo la regularidad necesaria y anotó un gol. ¿Por qué le pasó? Así lo explicó Galíndez. “El problema del porqué no jugó en Vélez era porque a Heinze no le gustaba jugar con un ‘9’… Luis por afuera (los costados) no sirve, es un típico ‘9’. Es como poner a Paredes por fuera, lo terminas perjudicando a él y al equipo”, destacó.