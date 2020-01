Información de Cristian Alvarado

Leonardo Valencia dejó atrás un irregular paso por el Botafogo de Brasil y llegó a Colo Colo para afrontar una exigente temporada en la cual disputarán la Copa Chile, Campeonato Nacional y la Copa Libertadores. El volante dialogó con Deportes en Agricultura y contó las sensaciones de sus primeros días con la camiseta alba.

“Han sido días especiales porque llegué a un grupo de seres humanos muy buenos, se me ha dado más fácil adaptarme y vengo a aprovechar al máximo el día a día“, expresó el extremo, quien pese a su pasado en Universidad de Chile, ratificó su anhelo de recalar en Macul.

“Es la decisión que tomé, no me arrepiento. Mis compañeros me recibieron muy bien, soy feliz entrenando; que es un poco de lo que perdí en Brasil: esa felicidad de llegar a los entrenamientos, de hacer las cosas bien… Hay que aprovechar y seguir así”, sostuvo Valencia, quien enfatizó las posiciones bajo las cuales se desempeña en cancha.

“Me puede usar de la mitad hacia arriba, no me cierro en un solo puesto. Trabajo duro para agarrar ritmo, no tengo un puesto preferido y Mario (Salas) decidirá dónde me va a usar. Estamos trabajando bien y fuerte para el primer desafío que es Universidad Católica (por la Copa Chile)”, agregó.

¿Siente presión por usar la ’10’ que dejó Jorge Valdivia? El ex Palestino no se achica. “Es presión como en cualquier equipo grande, Colo Colo es un club mayor. Vengo de Brasil con la 10, me siento capacitado para tomar esa responsabilidad y seguir trabajando bien“, manifestó.