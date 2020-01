Ariel Holan tuvo su primer partido en San Carlos. El nuevo técnico de Universidad Católica habló tras el triunfo ante Curicó Unido en partido amistoso y ya comienza a pensar en el duelo por Copa Chile ante Colo Colo, lo que será el primer clásico de la temporada.

“Lo tomamos con naturalidad (encuentro ante Colo Colo). Es un partido muy importante y ante Colo Colo debemos estar a la altura de las circunstancias y tenemos la confianza que así va a ser”, señaló el técnico trasandino.

Además, el ex DT de Indpendiente no se cierra a más refuerzos: “Esperemos que podamos afirmar el plantel, pero no descarto que lleguen más nombres. Tenemos un plantel corto y hoy vimos algunas rotaciones en puestos muy importantes y eso se puede volver a repetir”.

“Edson (Puch)parecía un refuerzo más y eso se lo debemos a la dirigencia. Tomás (Asta-Buruaga) y Gastón (Lezcano) jugaron en la mañana y venían con un pequeño desgaste. Todos son una alternativa importante, porque comenzará una semana diferente con objetivos diferentes”, agregó.

Por último, Holan habló sobre los objetivos y cómo van encaminados: “Creo que estamos en el camino correcto, veo la intención de lo que estamos entrenando. (…) Es lógico que necesitamos rodaje para llegar a la mejor versión de lo que queremos tener para los objetivos”.

ATON Chile